Politie onderzoekt schietincident in woning Hoensbroek

De politie stelt een onderzoek in naar een schietincident in een woning in Hoensbroek. Het incident vond vrijdagavond plaats aan de Mgr.Lebouillestraat.

De politie kreeg rond 23.15 uur de melding dat er een slachtoffer met schotwonden was binnengebracht in het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat hij in de woning aan de Mgr.Lebouillestraat is beschoten. De politie is gestart met technisch onderzoek in het pand om te achterhalen wat er exact is voorgevallen. Er is nog niemand aangehouden op dit moment.