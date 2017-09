Man betrapt onbekende in zijn auto en belt de politie

De politie hield zaterdag een 29-jarige man uit Polen aan. De verdachte zat in de auto van de melder, maar werd door hem betrapt.

De melder had een vriendin op bezoek die rond 02.45 uur wegging. Terwijl hij met haar mee naar buiten liep, zag hij dat de binnenverlichting van zijn auto brandde. Hierop liep hij naar zijn auto en zag een onbekende man achter het stuur zitten. Hij verzocht de man in zijn auto te blijven zitten en belde de politie. De politie hield de man aan en bracht hem over naar het politiebureau. De verdachte zit vast voor verhoor.