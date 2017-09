Dode bij aanrijding op A4

Op de A4 bij afrit Den Haag-zuid is vrijdagavond een persoon aangereden.

Het slachtoffer is overleden. Het slachtoffer werd niet alleen aangereden door een vrachtwagen, maar ook nog door een personenauto. Dit meldt Omroep West.

De hulpdiensten rukten massaal uit en de A4 werd in de richting van Rotterdam volledig afgesloten voor onderzoek. Na enkele uren werd een rijstrook vrijgegeven, maar inmiddels is de snelweg weer open. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.