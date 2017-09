Ryanair schrapt de komende weken 1680 tot 2100 vluchten

Dat is ongeveer twee procent van het totaal. De budgetmaatschappij kondigde aan dat dit gaat gelden voor de komende zes weken. In totaal zullen in die tijd 1680 tot 2100 vluchten geschrapt worden. Als reden geeft Ryanair aan dat het haar punctualiteit wil verbeteren. Veel passagiers die noodgedwongen hun reisplannen moeten omgooiren, zijn woedend. Dit melden verschillende media zaterdag .

Volgens de vliegtuigmaatschappij is het aantal vuchten dat op tijd op bestemmingen aankwam, tot onder de 80 procent gedaald. De daling zou het gevolg zijn van capaciteitsporblemen, stakingen en personeelsproblemen. Ryanair moet verplicht de vakantie van het personeel per 1 januari 2018 anders berekenen. Daardoor nemen veel piloten en stewardessen nu verlof op, wat tot onderbemanning leidt. Maar het bedrijf heeft ook last van stakingen van de luchtverkeersleiding in Frankrij en weersomstandigheden.