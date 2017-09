'Openbaar Ministerie niet klaar voor cybercriminaliteit'

Over de aanpak van cybercriminaliteit in Nederland is procureur-generaal Gerrit van der Burg, de hoogste man bij het Openbaar Ministerie (OM), somber gesteld.

In een interview in het Algemeen Dagblad (AD) zegt hij dat het OM over te weinig mankracht beschikt en dat het in de praktijk moeilijk is om de daders te pakken.

Verwevenheid boven- en onderwereld

Volgens Van der Burg gaat het nog zeker tien jaar duren voordat er een eind komt aan de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in de drugsprovincie Noord-Brabant. En tien jaar is voor Van der Burg nog de ondergrens. Het OM beschikt op dit moment niet over genoeg kennis om cybercriminaliteit aan te pakken. Zo heeft het OM geprobeerd tien nieuwe officieren van justitie aan te stelen, die een cybersecurity- of IT-achtergrond hebben, maar uiteindelijk konden er maar vier aanklagers met een dergelijke specifieke kennis worden aangesteld. Het OM gaat nu op zoek naar mensen met kennis van zaken op het gebied van cybersecurity of IT, die dan een juridische opleiding krijgen.

Bovenwereld in zee met criminelen

Een ander probleem is dat de bovenwereld zich nog te vaak laat verleiden om in zee te gaan met criminelen. Zo wordt geld witgewassen. Bijvoorbeeld als 'een reisbureau voor 20.000 euro een trip voor een hele familie mag organiseren. Als er maar cash kan worden afgerekend', aldus Van der Burg. Volgens de OM-topman pak je criminelen niet alleen door ze te vervolgen via het strafrecht, maar juist ook door vergunningen in te trekken, geld af te pakken en auto’s in beslag te nemen. Dat is ook de reden waarom zoveel burgemeesters en officieren van justitie bedreigd.