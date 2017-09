Kinderen (9 en 15) slachtoffer van woningoverval door tieners

De slachtoffers van 15 en 9 jaar oud zijn die avond alleen thuis als er rond 21.10 uur met de deurklopper wordt gerammeld aan de voordeur. De oudste van het stel doet open en wordt onmiddellijk overrompeld door twee jongens. Hij wordt tegen de grond geslagen en krijgt terwijl hij al ligt nog enkele vuistslagen op zijn hoofd. Een van de overvallers dwingt het slachtoffer op te staan om kostbare zaken in de woning aan te wijzen. De tweede overvaller houdt intussen zijn broertje in bedwang.

Deel buit teruggevonden

De overvallers nemen de benen met elektrische apparatuur, een mobiele telefoon en wat geld. Beide broers gaan vervolgens naar buiten en vragen een voorbijganger om de politie te bellen. Gearriveerde agenten vangen hen op. Onmiddellijk is er een onderzoek gestart. Als snel wordt een deel van de buit in een achtertuin teruggevonden. In de woning is sporenonderzoek gedaan en buurtbewoners zijn bevraagd of zij iets bijzonders hebben gezien. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

Signalement

De leeftijd van de overvallers wordt geschat op 16-17 jaar. Volgens de slachtoffers heeft één van hen een zwarte bivakmuts op en een donker vest aan. Zijn kompaan draagt een rood/zwart vest en heeft een capuchon over zijn hoofd getrokken.

Hebt u informatie?

De politie is op zoek naar getuigen die voor en na de overval iets verdachts hebben gezien in of in de omgeving van de Kerkstraat in Bergen op Zoom.