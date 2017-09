Record: Koudste 16e september ooit

Het werd in De Bilt slechts 12,9 graden. Het oude record stond op 13,4 graden. Dat was op 16 september 1972. In Limburg werd het vandaag het warmst. Daar liep het kwik in Arcen op naar 17,3 graden.

Veel regen

Het was vandaag niet alleen koud, maar ook zeer nat. In het Friese Dokkum kwamen straten blank te staan. De brandweer moest in actie komen om het water weg te pompen, zo meldt Omroep Friesland. Maar ook op andere plaatsen in de provincie Friesland zorgden zware regenbuien voor wateroverlast. De plaatselijke HEMA in Dokkum moest sluiten omdat het dak instortte door al het regenwater.