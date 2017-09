Grote brand legt woonboerderij in as

Een grote uitslaande brand heeft maandagochtend vroeg een woonboerderij aan de Hofweg volledig in de as gelegd.

De brandweer schaalde bij aankomst direct op naar grote brand. Brandweermannen uit Rotterdam, Schiedam maar ook Vlaardingen hielpen bij het blussen van de brand. Door de hevige rookontwikkeling werd de A13 in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Omstreeks half zes kon het sein brandmeester worden gegeven. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.