Inademen lucht in Gelderland staat gemiddeld gelijk het roken van zes sigaretten per dag

Uit een rapport van de GGD Midden nederland blijkt dat de luchtkwaliteit in de provincie Gelderland wel verbeterd is in de afgelopen jaren, maar zeker nog niet goed is.

Het inademen van de Gelderse lucht staat gemiddeld gelijk aan het roken van zes sigaretten per dag. Dit schrijft onder meer Omroep Gelderland.

Het meeste hinder van schadelijke stoffen in de lucht hebben mensen die in Arnhem en Nijmegen wonen. Dat kom voornamelijk door het verkeer. Door de veeteelt is de overlast ook in de Gelderse vallei naar verhouding hoog. Op de Veluwe is de lucht relatief schoon.

De GGD berekende dat er per jaar in Gelderland twee baby's door luchtverontreiniging ovelijden. En inwoners van Gelderland gaan, ook daardoor, 374 dagen eerder dood. De maatschappelijke schade ( onder meer door vroegtijdig overlijden en ziekte) wordt geschat op meer dan 1 miljard euro.