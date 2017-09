Voetganger (54) overleden na aanrijding in Purmerend

De politie kreeg even na 22.00 uur melding van de 47-jarige automobilist uit Purmerend die in aanrijding was gekomen met het slachtoffer. Deze was op slag dood. De automobilist werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Hij is aangemerkt als verdachte.