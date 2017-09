Ravage na ramkraak in Apeldoorn

Na een ramkraak op een juwelierszaak zondagnacht in Apeldoorn is een ravage ontstaan. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De politie heeft de zaak in onderzoek en roept onder meer getuigen op te reageren.

Omstreeks 03.30 uur in de nacht van zondag op maandag ramden de daders de gevel van het pand aan het Mercatorplein. Eenmaal binnen werden vernielingen aangericht en zagen de daders kans er met een partij sieraden vandoor te gaan. Volgens enkele getuigen waren de daders er met een scooter vandoor gegaan. De auto waarmee de gevel was geramd bleek eerder te zijn gestolen in Deventer en was achtergelaten. De politie zette gelijk een zoekactie naar de daders op touw, waarbij ook de politie helikopter werd ingezet. Dat heeft tot dusver geen resultaat opgeleverd. Op 22 augustus van dit jaar was de juwelierszaak ook al getroffen door een ramkraak, het was de daders toen niet gelukt iets buit te maken.