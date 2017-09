Recordaantal van 6000 aanmeldingen voor Burendag

Uit onderzoek* blijkt bovendien dat in totaal ruim 1 miljoen mensen komend weekend mee gaan doen aan een Burendagactiviteit. Burendag valt dit jaar op 23 september. Het is de 12e keer dat het evenement gehouden wordt.

Naast de in totaal ruim 1 miljoen mensen die Burendag gaan vieren, blijkt uit het onderzoek dat nog eens 1,5 miljoen mensen waarschijnlijk iets met de buren gaan ondernemen. Dat betekent dat 2,5 miljoen Nederlanders waarschijnlijk tot zeker komend weekend Burendag gaan vieren.

Buurten socialer en veiliger

Het idee achter Burendag is dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. De activiteiten die buren op deze dag ondernemen zijn divers: ze leggen een buurtmoestuin aan, timmeren onder het genot van een kop koffie samen een picknicktafel in elkaar of organiseren een culturele dag waarop alle culturen uit de wijk vertegenwoordigd zijn. Het is niet alleen een gezellig samenzijn, maar het biedt een basis voor nieuwe, langdurige contacten.

Achter de voordeur

“In een buurt waar mensen elkaar kennen en regelmatig contact met elkaar hebben, is het prettiger wonen en dat bevordert weer de veiligheid, aldus John Brands, general manager Jacobs Douwe Egberts Nederland. “Douwe Egberts wil mensen dichterbij elkaar brengen. Koffie is namelijk het begin voor het leggen en versterken van de contacten. Het is ongekend dat zoveel mensen van plan zijn om Burendag te vieren. Het maakt een diepe indruk om te zien dat zoveel buren samenkomen dit weekend.” “Wij vinden het fantastisch dat Nederlanders contact met de buren belangrijker blijken te vinden dan ooit”, stelt Peter Douwes, directeur van het Oranje Fonds. “Het Oranje Fonds is er om ervoor te zorgen dat niemand er in Nederland alleen voor staat. Dat begint in de eigen buurt. Burendag zorgt ervoor dat mensen weten wat er speelt achter de voordeuren in hun straat en dat ze voor elkaar klaarstaan. Of het nu gaat om af en toe een boodschap doen voor een buurvrouw die slecht ter been is of oppassen bij het jonge gezin op de hoek. Dat soort contacten ontstaan er op Burendag.”

Sinds 2006

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 30.000 Burendagactiviteiten. Burendag valt altijd op de vierde zaterdag van september, maar kan ook op de vrijdag ervoor of zondag erna gevierd worden. Buren konden via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun Burendagactiviteiten.