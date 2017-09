Gerechtshof beveelt verhoor anonieme getuige dubbele liquidatie Staatsliedenbuurt

Dinsdag heeft het gerechtshof Amsterdam beslist dat een anonieme getuige door de rechter-commissaris moet worden gehoord in de zaak tegen 2 verdachten van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, eind december 2012. 'De advocaten van de beide verdachten hadden om dit verhoor gevraagd', zo laat het hof dinsdag weten.

Anonieme getuige

'Het hof heeft bevolen dat de rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam eerst moet onderzoeken of de getuige anoniem als bedreigde getuige moet worden gehoord', aldus het hof.

Tegen de beslissing van de rechter-commissaris over de statusverlening van bedreigde getuige kan zowel de advocaat van de verdachte als het openbaar ministerie hoger beroep instellen. Pas daarna kan de getuige door de rechter-commissaris worden gehoord.

Verdere gang van zaken

Omdat dit traject bij de rechter-commissaris veel tijd in beslag zal nemen is de inhoudelijke behandeling van deze strafzaak in oktober 2017 niet mogelijk.

De zaak zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 bij het hof worden voortgezet.