Voorbereiding landelijke veiling mobiele communicatienetten gestart

Bedrijven en consumenten moeten ook in de toekomst altijd en overal toegang hebben tot de snelste draadloze communicatie. Cruciaal, want producten en diensten zoals mobiel internetten en contactloos betalen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom bereidt het ministerie van Economische Zaken de landelijke frequentieveiling voor 4G en 5G mobiele netwerken in het najaar van 2019 voor. Met deze veiling komt meer frequentieruimte beschikbaar voor snellere en betrouwbare mobiele communicatie.

Minister Kamp: “Zonder snelle draadloze communicatie stagneert onze economie. De behoefte van consumenten en bedrijven aan diensten via mobiele communicatie neemt de komende jaren alleen maar toe. Een nieuwe, landelijke veiling van de beschikbare frequenties voor draadloze communicatie, leidt tot extra capaciteit voor snellere internetdiensten. Zo creëren we een basis waarmee de digitale economie in Nederland ook in de toekomst volop kan blijven groeien.”



Veiling van mobiele infrastructuur voor de periode 2020-2040

In het najaar van 2019 vindt de landelijke veiling plaats van alle frequentieruimte op de zogenoemde 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz) banden. Via deze infrastructuur kunnen telefonie- en internetproviders snelle mobiele communicatie bieden aan bedrijven en consumenten zoals 4G en 5G. De beschikbare ruimte wordt voor twintig jaar (2020-2040) geveild aan geïnteresseerde partijen. Het Nederlandse frequentiebeleid sluit met deze opzet aan op de wijze waarop andere Europese landen technologie voor 4G en 5G inrichten.”



Eerder maakte minister Kamp al bekend bij de toekomstige veiling van frequenties een dekkingsverplichting op te gaan leggen. De verplichting geldt specifiek voor gebieden in Nederland waar de mobiele verbinding nog niet goed genoeg is.



De veiling wordt ingericht op basis van de later in 2017 te publiceren Nota Mobiele Communicatie. Eerder dit jaar werd een concept versie daarvan openbaar geconsulteerd. Het ministerie van Economische Zaken verwerkt op dit moment de reacties daarop van bedrijven en experts en heeft een nader onderzoek laten verrichten door bureau Strict.

Ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen bij latere veiling

Strict heeft onder andere gekeken naar de wens van bedrijven om bij hun processen zelf gebruik te kunnen maken van draadloze communicatie. Activiteiten als geautomatiseerde containeroverslag in een zeehaven, de afhandeling van bagage op een vliegveld of parkeerbeheer werken niet zonder een altijd beschikbare en betrouwbare draadloze communicatieoplossing.



De vraag van bedrijven naar en het aanbod van deze toepassingen sluiten nog niet altijd op elkaar aan. Om dit te verbeteren, wil het ministerie van Economische Zaken ook extra frequentieruimte vergunningvrij beschikbaar stellen of laten delen voor deze bedrijfsspecifieke toepassingen. Zowel uit de reacties op de concept Nota Mobiele Communicatie als uit het onderzoek van Strict blijkt dat vergunningvrij gebruik van de 2100 megahertz band daarvoor niet als ideale optie wordt gezien. Het ministerie van EZ neemt het advies over om deze banden voor algemene, mobiele communicatie te veilen.



Een nieuw kabinet zal op basis van de definitieve Nota Mobiele Communicatie beslissingen nemen over de andere frequenties die de komende jaren verdeeld gaan worden. Deze frequenties kunnen ook gebruikt worden voor bedrijfstoepassingen. Het ministerie van Economische Zaken is voornemens deze nota eind 2017 naar de Tweede Kamer te sturen.

Mondiale koppositie Nederland qua beschikbaarheid en snelheid

Nederland heeft nu een mondiale koppositie als het gaat om de beschikbaarheid en snelheid van vaste en draadloze verbindingen zoals Wi-Fi en 4G. Nederland behoort als enige Europese land zowel qua dekking als qua snelheid van mobiel internet (4G) tot de top-tien van de wereld. Uit onderzoek dit jaar in opdracht van de Europese Commissie blijkt dat Nederland een totale 4G-dekking van ruim 99% kent.