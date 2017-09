Overleden vrouw in woning Amstelveen

De politie is op dinsdagavond een onderzoek gestart, nadat het lichaam van een vrouw in een woning was gevonden.

Rond 22.50 uur vond de politie na een 112-melding een overleden vrouw in een woning aan de Prunuslaan. In verband met verdachte omstandigheden in de woning startte de politie een onderzoek. Forensisch specialisten verrichtten sporenonderzoek in het huis. Het is nog onduidelijk hoe de 50-jarige vrouw om het leven is gekomen en of er wel of geen sprake is van een misdrijf.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben, maar mogelijk wel informatie hebben die het onderzoek kan helpen. Mensen die gedurende dagen voor het aantreffen van het lichaam iets opvallends hebben gezien in of rond het huis, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.