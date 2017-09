Man met schotwonden bij ziekenhuis afgezet

Op dinsdagavond 8 augustus, rond 20.15 uur, is een 37-jarige inwoner van Utrecht door een onbekende man bij de Eerste Hulp van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk afgezet. De man uit Utrecht bleek ernstig gewond en had diverse schotwonden.

slachtoffer is na enige tijd uit het ziekenhuis ontslagen, maar wil niet verklaren wat hem overkomen is en wie hem beschoten heeft. Dat is voor de politie zeker geen reden om dit ernstige delict niet te onderzoeken. En dus is de vraag, wie meet er meer?

De politie wil er alles aan doen om erachter te komen wie de schutter was die avond. Want kennelijk is er iemand die toen in het bezit was van een vuurwapen en ook niet aarzelde deze te gebruiken. Dat kan en wil de politie niet negeren. Om deze reden onderzoekt de recherche deze zaak, waarin helaas nog steeds veel onduidelijk is.

Op camerabeelden is de aankomst van de gewonde man vastgelegd en is de Mercedes te zien waarmee de man naar het ziekenhuis is gebracht. Ook is op de beelden te zien dat diverse andere mensen rond hetzelfde tijdstip bij de in/uitgang van het ziekenhuis liepen of stonden. De politie wil graag met deze mensen in contact komen. Omdat het getuigen zijn, zijn zij onherkenbaar gemaakt, maar wij hopen dat zij zichzelf en de situatie wel herkennen, en de politie bellen. De camerabeelden worden 19 september getoond in Opsporing Verzocht en op 20 september in Bureau GLD, het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland. Vanaf 20 september staan de beelden ook op deze pagina.

Vragen

Wie weet er meer over waar en door wie de 37-jarige inwoner van Utrecht op 8 augustus beschoten is?

Wie weet er meer over de aanleiding van het schietincident?

Wie was er die achtste augustus 's avonds bij het ziekenhuis in Harderwijk en heeft gezien dat de gewonde man werd binnen gebracht?