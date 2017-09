Belg na wilde achtervolging in Zeeuwse Philippine aangehouden

Gestolen auto

'De Belgische politie kreeg woensdagochtend van de eigenaar van de auto een melding dat zijn voertuig gestolen was vanuit Kemzeke', aldus de politie. Al snel kwam de politie het voertuig tegen en ging de achtervolging door Sint-Niklaas en Stekene. Er werd een spijkermat ingezet, maar die wist de verdachte te ontwijken. Ook werd er op het voertuig geschoten.

De grens over

De achtervolging ging verder richting Nederland waar bij Koewacht de grens werd overgestoken en onder andere via Axel en Spui uiteindelijk de Belgische politie in Philippine terecht kwam.

Hoge snelheid

De verdachte reed gedurende de achtervolging met hoge snelheid over fiets- en voetpaden. In Philippine eindigde de achtervolging. De verdachte is vervolgens aan de Nederlandse politie overgedragen. De man is aangehouden voor diefstal dan wel heling. Ter plaatse is nog onderzoek gedaan en de auto is in beslag genomen.

Getuigen en gedupeerden

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk schade aan hun auto hebben opgelopen tijdens de achtervolging en roept hen op om aangifte te doen. Daarnaast zijn we op zoek naar getuigen. Heeft u de witte Renault Kangoo met Belgisch kenteken zien rijden, meld u dan ook bij de politie.