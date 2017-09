400 kilo cocaïne in sporttassen gevonden na buitenlandse tip

Woensdag heeft de Douane in Rotterdam, naar aanleiding van een tip uit het buitenland, in een container 400 kilo cocaïne gevonden. 'De container kwam uit Panama', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Container autobanden

Eerder deze week was in Rotterdam een tip gekomen dat in een container met autobanden uit Panama mogelijk drugs zouden zitten. De container was bestemd voor een bedrijf in Moerdijk.

16 zwarte tassen

In de container ontdekte de Douane 16 zwarte tassen met in elke tas 25 pakketten cocaïne. In totaal ging het om ongeveer 400 kilo cocaïne met een waarde van rond de 10 miljoen euro.

Onderzoek

De drugs zijn woensdag meteen vernietigd. Het HARCteam, een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie en Fiod, zet het onderzoek naar de mensen achter de smokkel voort.