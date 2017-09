Voortvluchtige Italiaan in Amsterdam aangehouden

Een speciaal rechercheteam heeft op het Waterlooplein in Amsterdam op 7 september 2017 een voortvluchtige Italiaan aangehouden. De Italiaanse autoriteiten zochten de 33-jarige verdachte in verband met het lidmaatschap van de ‘ndrangheta, een criminele organisatie en ook voor de handel in verdovende middelen.

Zij hebben een Europees Aanhoudingsbevel uitgebracht. De voortvluchtige is voorgeleid voor een officier van justitie van het parket Amsterdam. In afwachting van de beslissing van de rechtbank Amsterdam over de overlevering naar Italië, verblijft hij in een huis van bewaring.

De Amsterdamse recherche kreeg via informatiekanalen door dat de Italiaanse man zich mogelijk in Amsterdam zou ophouden. Een rechercheteam van de Dienst Regionale Recherche kreeg het onderzoek toebedeeld. Ze kregen al vrij snel zicht op een woning in de Valkenburgerstraat en namen deze onder observatie.

Vanuit Italië waren twee rechercheurs van de Carabinieri overgevlogen om meer informatie aan te leveren en getuige te zijn van een eventuele arrestatie.

Samen met politiemensen in burger, van het politie basisteam Zuid Buitenveldert, werd toen de voortvluchtige de woning verliet besloten hem zo spoedig mogelijk aan te houden. De man werd aan alle kanten ingesloten en op het Waterlooplein aangehouden. De overrompeling ging zo snel dat de arrestatie zonder problemen verliep.