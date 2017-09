Reactietijden spoedmeldingen politie verbeterd

De reactietijden van de politie bij spoedmeldingen zijn over de eerste helft van 2017 licht verbeterd. Gemiddeld waren agenten in de eerste helft van dit jaar bij 85 procent van de zeer urgente meldingen binnen vijftien minuten aanwezig.

Dat is een verbetering van 0,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de politie vandaag bekend maakte.

In noodsituaties doet de politie er alles aan om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en te kunnen helpen. Landelijk gezien was de politie in de eerste helft van 2017 in 85 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier aanwezig, met een duidelijke piek tussen de drie en tien minuten. Het streven is echter om in 90 procent van de spoedmeldingen binnen vijftien minuten aanwezig te zijn.

Hoewel deze zelf opgelegde streefwaarde zeer ambitieus is en zeker in dunbevolkte landelijke gebieden moeilijk te realiseren, blijft de politie zoeken naar ruimte voor verbetering. De politie heeft veel taken in landelijke gebieden en zou heel veel extra politiemensen op de been moeten brengen om de 90 procent te halen. De verbetering kan bijvoorbeeld worden gevonden in een nog betere afstemming tussen de meldkamer en de politie-eenheden op straat.

Sinds dit jaar maakt de politie op eigen initiatief ieder half jaar de reactietijden bij spoedmeldingen per gemeente bekend.