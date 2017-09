Strengere toegangsprocedures op Defensie-locaties

Dat heeft minister Hennis van Defensie via een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De aanleiding hiervoor is de aanhouding van een veroordeelde Syriëganger op vliegbasis Volkel, die in mei van dit jaar plaatsvond. Het gaat om de 19-jarige Waïl El A. die via een uitzendbureau was ingeschakeld vanwege een zieke vaste kracht. El A. werkte voor een bouwbedrijf dat graafwerk deed op de vliegbasis. Hij viel op omdat hij foto's maakte en omdat hij geen toegangspas droeg. De man was eerder veroordeel voor een poging tot uitreizen naar Syrië. Dit schrijven het Brabants Dagblad en RTL Nieuws donderdag.

Verklaring Omtrent het Gedrag

El A. zat twee dagen vast maar werd vrijgelaten 'omdat uit het onderzoek van de marechaussee geen aanwijzingen zijn gekomen dat hij strafbare feiten heeft gepleegd of wilde plegen'. De minister van Defensie wil nu dat iedereen die werkzaam is op een militaire basis per direct in bezit is van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), Verder wordt de begeleiding van externen op militair terrein aangescherpt en worden aanmeldprocedures aangepast.