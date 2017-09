Gouden medaille voor burgemeester Eberhard van der Laan

Burgemeester Eberhard van der Laan heeft vrijdag in de ambtswoning de Gouden medaille van de stad ontvangen, met als inscriptie zijn motto: “Alles voor de stad”. 'Hij kreeg deze medaille uit handen van de loco-burgemeester en de wethouders', zo laat de gemeente vrijdagmiddag weten.

Gouden Medaille

De Gouden Medaille is de hoogste gemeentelijke onderscheiding. Zij wordt toegekend aan personen die internationaal grote bekendheid genieten en voor Amsterdam uitzonderlijk veel hebben betekend op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. In de afgelopen jaren kregen Martijn Sanders (2006), Ernst Veen (2009), Job Cohen (2010), Joop van den Ende (2010), Frits Goldschmeding (2013) en Henk Dijkstra (2017) de medaille.