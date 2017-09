In Spijkenisse doodgeschoten man (55) komt uit België

De man die donderdagavond in Spijkenisse is overleden bij een schietincident in de Lisstraat is een 55-jarige man uit het Belgische Brasschaat. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Groot onderzoek

Vrijdag is een grootschalig recherche team gestart met het onderzoek naar het dodelijk schietincident op de Lisstraat in Spijkenisse. De politie heeft nog veel vragen en vraagt daarom aan getuigen om zich te melden.

Melding schoten gehoord

Even voor 21.30 uur belde een buurtbewoner de politiemeldkamer omdat hij schoten had gehoord. De politie trof op de Lisstraat een Belgisch voertuig aan met daarin een slachtoffer. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Brasschaat

Het slachtoffer bleek een 55-jarige man uit Brasschaat. Wat de man daar deed en waarom hij om het leven is gebracht, is nog niet duidelijk. Wel wisten getuigen te vertellen dat de schutter na het schietincident is gevlucht met een auto.

Auto in brand

Ondanks de snelle politie inzet, werd de auto niet meer in de omgeving gevonden. Wel viel korte tijd later de melding dat er in Barendrecht een auto in brand stond. Of er verbanden zijn met het schietincident in Spijkenisse wordt nu onderzocht.

Informatie

Een schietincident in een woonwijk wordt hoog opgenomen. Daarom heeft de politie een team van zo’n 20 rechercheurs op de zaak gezet. Het team heeft nog heel veel vragen. Weet u iets over het schietincident en de achtergronden? Geef uw informatie door via 0900-8844.