Man aangehouden na schietpartij Rotterdam

Een 26-jarige man uit Amsterdam is zaterdagochtend gearresteerd na een schietpartij op de Prins Alexanderlaan. Bij de schietpartij raakte een 24-jarige man gewond.

De schietpartij vond rond half zeven plaats op een parkeerplaats naast een uitgaansgelegenheid op de Prins Alexanderlaan. Beveiligers van de gelegenheid wisten na de schietpartij een verdachte aan te houden. Deze Amsterdammer van 26 is overgedragen aan de politie en zit nu vast.

Het slachtoffer raakte gewond aan een been. De man uit Pernis vluchtte na de schietpartij naar binnen en werd daar opgevangen in afwachting van de ambulance. Zij brachten hem naar het ziekenhuis voor de behandeling aan zijn verwondingen

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart en stelde diverse sporen veilig. Zo werd bij het onderzoek een vuurwapen gevonden. Dit is in beslag genomen. Ook bleek na getuigenverklaringen dat er een tweede verdachte betrokken zou zijn. Naar hem wordt nog gezocht.