Dode en vier gewonden bij frontale aanrijding

Hij reed rond kwart over een vanuit de richting Beilen in de richting van Emmen en botste frontaal op een tegemoetkomende auto met vier inzittenden. Deze raakten alle vier gewond en zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het ongeluk is vermoedelijk ontstaan doordat de man uit Harkema op de linkerweghelft reed. De andere bestuurder, een 60-jarige man uit Hoogersmilde, kon hem niet ontwijken. De drie inzittenden komen ook uit Hoogersmilde. De N381 is tot aan de ochtend afgesloten geweest in verband met de afhandeling van dit ongeval.