Proef met gesloten poortjes op Amsterdam Centraal goed verlopen

NS is positief over het verloop van de driedaagse proef met gesloten poortjes op Amsterdam Centraal. Ruim 40 extra medewerkers waren op de been om reizigers met vragen te assisteren, maar zagen dat de meeste reizigers de dichte poortjes zonder problemen passeren. Ook vergeten reizigers niet meer om in of uit te checken. De komende tijd wordt de proef geëvalueerd. Het is de bedoeling om de poortjes in december definitief te sluiten.