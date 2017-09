Voormalig VVD-Kamerlid: 'gigantische angstcultuur bij de partij'

In haar boek over haar tijd als volksvertegenwoordiger zegt voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam dat er binnen de VVD de afgelopen jaren sprake is geweest van een 'gignatische angstcultuur".

In een interview met de Telegraaf vertelt ze over deze tijd: 'Er is geen ruimte voor discussie. Bij de VVD is alles ondergeschikt aan de macht, ook de inhoud.' Met haar boek 'Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn' wil ze 'een inkijkje wil geven in de gigantische angstcultuur die binnen haar partij is ontstaan'.

Alles ondergeschikt aan de macht

Berckmoes bekritiseert de houding van VVD-collega's die volgens haar regelmatig met een borrel te veel op in de Kamer kwamen enkel om te stemmen. Daarnaast heeft ze ook kritiek op de baantjescaroussel in haar partij en zegt ze dat Kamerleden banen aangeboden kregen om ze rustig te houden, zo schrijft de krant.

Berckmoes stelt dat 'in de partij alles ondergeschikt was aan de macht, zelfs de inhoud. Gewone Kamerleden zouden van fractieleider Halbe Zijlstra en de afdeling voorlichting geen enkele ruimte hebben gekregen. Zij zouden slechts dienen als 'stemvee' ten gunste van de partijleider.