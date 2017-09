Olifantje geboren in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort is olifant Kina vanmorgen rond half 5 in de ochtend bevallen van haar eerste jong. “Wat een geweldig moment om dit mee te mogen maken”, vertelt olifantenverzorger Rob Saris die getuige was van de bevalling.

“Na een dracht van 22 maanden, is onze Kina voor het eerst moeder geworden.” Het Amersfoortse dierenpark is nu de enige Nederlandse dierentuin waar vier generaties olifanten samenleven.

Kina en haar jong maken het goed, het kleintje staat dapper tussen de rest van de grijze reuzen. “Nu hebben wij een overgrootmoeder, oma, moeder en jong, voor iedereen is dit een nieuwe rol”, zegt de olifantenverzorger “Het is prachtig om te zien hoe alle dames zich in die eerste ogenblikken na de geboorte ontfermden over het jong, zodat moeder Kina even kon bijkomen van alle ongemakken. Het was een bevalling volgens het boekje.” De kleine reus weeg naar schatting 65 kilo.

Vandaag vanaf 10.00 uur mag iedereen onder begeleiding van een gids even in het binnenverblijf bij de kleine reus op kraamvisite. “Onze bezoekers hebben zo meegeleefd,” vertelt Rob “Iedereen kan live met de olifanten meekijken via de webcams op onze site en wij hebben al heel wat mooie reacties ontvangen.” Het olifantje heeft nog geen naam. Wanneer het geslacht bekend is, kan iedereen een naam voor het kleintje aandragen via de Facebookpagina van DierenPark Amersfoort.