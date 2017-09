Man (33) krijgt jaar celstraf voor gooien stenen van viaduct Rijswijk

Stenen gegooid naar snelweg

De man heeft op 12 juli 2016 te Rijswijk vanaf viaduct 'de Bosgang' stenen gegooid naar de onderliggende snelweg. De man heeft dit ontkend maar uit verklaringen van een getuige blijkt dat hij meerdere stenen heeft gegooid. Bovendien is in de tas die de man bij zich had hetzelfde type steengruis aangetroffen als dat wat op de weg is gevonden.

Stadhuis verlaten

De officier van justitie heeft de man verweten dat hij tot twee maal toe niet wilde weggaan uit het stadhuis van de gemeente Den Haag toen hem dit werd gevraagd. De man heeft dit feit bekend.

Beledigen ambtenaar NS

Ten slotte heeft de man een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de Nederlands Spoorwegen in Enschede mishandeld en beledigd. De rechtbank veroordeelt hem tot het betalen van een schadevergoeding van 350 euro.

Rechterlijke machtiging

Er zijn sterke aanwijzingen dat de man lijdt aan een psychische stoornis. De rechtbank ziet echter geen mogelijkheden om de behandeling die de man nodig heeft binnen het kader van het strafrecht op te leggen. De rechtbank geeft de officier van justitie daarom ernstig in overweging om zo spoedig mogelijk een civiele rechterlijke machtiging tot opname aan te vragen.