Vrouw gewond bij steekincident in Zoetermeer

Politieagenten kregen dinsdag 26 september om 15.30 uur een melding dat in een bedrijf aan de Jacob Leendert van Rijweg een vrouw gestoken zou zijn.

Agenten die een onderzoek instelden, troffen in het pand een 38-jarige medewerkster met een steekwond aan. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis vervoerd. De recherche kent de identiteit van de verdachte en stelt een onderzoek in.