Politie: Opa wildplassende peuter onterecht bekeurd

Dinsdagmiddag bekeurden agenten in Uden de opa van een 2-jarig kind, dat tegen de gevel van een winkel in de Uden Zuid stond te plassen. 'Na een nadere bestudering van de casus is gebleken dat deze boete onterecht werd uitgeschreven', zo meldt de politie dinsdagmiddag.

Wildplassen

Agenten zagen dat het kind onder begeleiding van zijn opa stond te plassen tegen de gevel van een winkel en spraken die begeleider daar op aan. Op basis van de door hen aangetroffen situatie maakten zij vervolgens de afweging om hem als verantwoordelijke te bekeuren, zoals wildplassers gebruikelijk in Uden worden beboet.

Niet strafbaar

'Wij zijn echter tot de conclusie gekomen dat er geen juridisch kader is op basis waarvan de opa voor de overtreding ’wildplassen’ bekeurd kan worden. Daarom zal de betreffende bekeuring worden ingetrokken. Los daarvan evalueren we of de agenten voor de meest wenselijke afhandeling van dit incident hebben gekozen', zo laat de politie dinsdagmiddag in een verklaring weten.

'Een andere benadering van de situatie had in dit geval mogelijk meer voor de hand gelegen', zegt Eric Heuvelmans, chef van het politieteam Maas en Leygraaf. 'Ik ga daarover zo met zowel mijn collega’s als deze familie in gesprek en hoop snel met hen om tafel te zitten. Het is erg vervelend dat dit is gebeurd en ik begrijp de emoties bij de direct betrokkenen'.