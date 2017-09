Facebookmoord-verdachte onder voorwaarden vrij

De man die in 2012 werd veroordeeld voor de zogenaamde Facebookmoord hoeft van de rechtbank niet langer onder jeugd-tbs te blijven. Dit heeft de rechtbank Arnhem dinsdag bekendgemaakt.

'De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie af om de PIJ-maatregel van de 20-jarige man met 3 maanden te verlengen. De PIJ-maatregel wordt ook wel gezien als tbs voor jeugdigen. Volgens de rechtbank wordt niet meer voldaan aan de voorwaarden om de PIJ-maatregel nog te verlengen', aldus de rechtbank.

Facebookmoord

De man werd in 2012 veroordeeld voor moord en poging doodslag. Hij zit al lang in het PIJ-regime en heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De rechtbank vindt verlenging niet meer nodig om de veiligheid van andere mensen te waarborgen.

Volgens de rechtbank is de maatregel niet meer nodig voor de ontwikkeling van de man. Integendeel; het lijkt hem nu eerder te stagneren.

Strakke voorwaarden

De rechtbank heeft de PIJ-maatregel voorwaardelijk beëindigd. Dat betekent dat de man het komende jaar nog wel aan een aantal strakke voorwaarden moet voldoen. Zo moet de man zich het komende jaar bij de reclassering (blijven) melden.

Ook moet hij een structurele dagbesteding hebben en moet zich – als de reclassering dat nodig vindt – laten behandelen bij een GGZ-instelling. Daarnaast moet hij inzage geven in zijn sociale netwerk en financiën. Tot slot mag de man niet zonder overleg verhuizen.