Makers Fokke & Sukke winnen Inktspotprijs 2017

De Inktspotprijs 2017 is gewonnen door John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol, met de cartoon ‘Aanslagen’ van Fokke & Sukke. 'De winnende tekening verscheen op 28 juli 2016 in NRC Next en NRC Handelsblad', zo meldt de stichting Pers & Prent dinsdag.

Fokke & Sukke

Het is de eerste maal dat ‘Fokke & Sukke’ de Inktspotprijs wint. Uit handen van juryvoorzitter Claudia de Breij ontvingen de makers bloemen en een bronzen beeldje van een duiveltje op een inktpotje.

Claudia de Breij

Uit het juryrapport, tijdens de prijsuitreiking voorgedragen door Claudia de Breij: 'Goed zijn is leuk, goed blijven is kunst. Reid, Geleijnse & Van Tol verstaan die kunst als geen ander. Na een vliegende carrièrestart als die drie brutale grappige jongens uit de Propria Cures-hoek, had het ook heel anders kunnen aflopen. Ze hadden achterover kunnen gaan leunen, tevreden met hun succes, bezadigd. Niets is minder waar. De werklust van Jean-Marc en zijn kompanen is indrukwekkend en het maakplezier spat ervan af.'

'Aanslagen'

'Waarom ‘Aanslagen’ zo goed is? Deze prent gaat de mening voorbij en laat het doordenken over aan de kijker. De vermoeidheid die we ervaren bij het nieuws over alweer een aanslag, de twijfel over of we het nu veel of weinig aandacht moeten geven ‘anders winnen de terroristen’ en vooral onze eigen onthechtheid van het nieuws worden hier allemaal in een goeie grap gevat. Dat doen Reid, Geleijnse en Van Tol nu al jaren op bijzonder hoog niveau, en het is de jury dan ook een eer en een genoegen hen te belonen met de Inktspotprijs 2017.'

De tweede prijs ging naar Jos Collignon, met zijn tekening ‘Succes voor DENK’, verschenen in de Volkskrant op 18 maart 2017. De derde prijs werd gewonnen door tekenaarscollectief Gorilla met de tekening ‘A typecast for Donald Trump’, op 13 oktober 2016 in De Groene Amsterdammer.