'Dood militairen in Mali had voorkomen kunnen worden'

De dood van twee Nederlandse militairen die vorig jaar om het leven kwamen in Kadil (Mali) had voorkomen kunnen worden. Dit zegt Jean Debie, voorzitter van de defensievakbond VBM, tegenover het RTL Nieuws.

De 29-jarige sergeant der 1e klasse Henry Hoving en de 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld kwamen op 6 juli 2016 om het leven tijdens een ongeval tijdens een oefening met het afvuren van mortiergranaten. Een derde militair raakte zwaargewond. De mortiergranaat ontplofte in de lanceerbuis. Volgens de defensievakbond zou geoefend zijn met onveilige granaten.

Keurmeester adviseerde partij af te keuren

Voor de missie in Afghanistan werden met spoed een partij mortiergranaten besteld in Bulgarije. In het munitiedepot in Veenhuizen werd de granaten door een keurmeester bekeken en adviseerde om de partij af te keuren. Volgens Debie is het rapport door Defensie ‘bewust genegeerd’.

Granaten toch mee op missie

De partij mortiergranaten werd toch gebruikt in Afghanistan en werden in 2010 ingezet in Uruzgan. De granaten die over waren werden weer naar Nederland gebracht. Deze werden in 2014 weer meegenomen op missie in Mali. Debie laat weten dat de maskerveiligheid van de granaten niet juist stond ingesteld. Dit moet er voor zorgen dat de mortier ontploft voordat deze de lanceerbuis verlaten heeft.

Medische voorzieningen

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft een rapport gemaakt over het ongeval in Maili. Deze zal morgen worden gepresenteerd. Een bron laat aan het RTL Nieuws weten dat de Onderzoeksraad ook kritiek heeft op de medische voorzieningen die er in Malie waren. Deze zouden niet aan de normen van Defensie hebben voldaan.

Defensie laat weten niet te willen reageren en het verschijnen van het rapport af te wachten.