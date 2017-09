Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel krijgt predicaat 'Koninklijk'

Ruim 100 jaar

De koning heeft besloten het recht tot het voeren van het Predicaat ‘Koninklijk’ te verlenen aan de Nederlandse Vereniging van de Specerijhandel. De Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel is opgericht in 1916 en bestaat inmiddels ruim 100 jaar.

De Vereniging heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Amsterdam en Nederland. Terwijl de 1e Wereldoorlog woedde, werd het economische leven in Nederland er niet gemakkelijker op. De oorlog verhinderde de ingaande stroom van goederen zoals specerijen en kruiden.

Hotel Krasnapolsky

In 1916 kwamen veel bedrijven, actief in de levensmiddelensector, bijeen in Hotel Krasnapolsky waar toen één van de besluiten was om een branchevereniging op te richten: de Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel. Ook na de oorlog is de vereniging een actieve gebleven, met onder de leden enkele bedrijven die inmiddels meer dan 150 jaar oud zijn.

De rol van de Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel is in de loop der jaren veranderd. Tegenwoordig is de vereniging aanspreekpunt voor de overheid en consumentenorganisatie als het gaat om voedselveiligheid.

Predicaat Koninklijk

Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de koning tegenover de ontvanger.