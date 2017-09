Hardloopster (22) overlijdt na aanrijding

De politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeval dat gisterenochtend in Niftrik heeft plaatsgevonden. Een vrouw raakte daarbij zwaargewond, zij overleed in het ziekenhuis.

Rond half 10 in de ochtend kwam de melding van het ongeval binnen. De ambulancedienst en politie hebben eerste hulp verleend, het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Uit eerste onderzoek komt het beeld naar voren dat een 22-jarige vrouw uit de gemeente Oss aan het hardlopen was op de Maasbandijk, toen ze in botsing kwam met een auto. De auto werd bestuurd door een 63-jarige vrouw uit de gemeente Wijchen.

De dienst Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek om vast te stellen wat er precies is gebeurd.