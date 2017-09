Overeenkomst minister, politie en korpsadviseur Welten over bezoldiging

De minister heeft de heer Welten, begin 2016, in het kader van een moreel appèl uitgenodigd in gesprek te gaan over verlaging van diens bezoldiging. De heer Welten heeft deze uitnodiging aanvaard, omdat hij zich niet kan vinden in het beeld dat het destijds gesloten contract, bij zijn aanstelling als korpschef van Amsterdam-Amstelland, oproept. Het gesprek heeft geleid tot afspraken die minister Blok vandaag openbaar maakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Per 1 maart 2018 treedt de korpsadviseur op eigen verzoek uit dienst en krijgt eervol ontslag bij de politie. Hij ziet daarmee, vier jaar eerder dan het bereiken van zijn AOW leeftijd, vrijwillig af van de rechten die voortvloeien uit zijn arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat hij vier jaar bezoldiging inlevert en de overschrijding van de WNT wordt weggenomen. Hij koopt het deel van zijn woning dat in eigendom is van de politie tegen de bewoonde waarde, volgens de condities die zijn vastgelegd in de aanstellingsovereenkomst uit 2003.

De heer Welten verricht nog tot drie jaar na zijn ontslag advieswerkzaamheden ten behoeve van de politie, voor drie dagen per maand en tegen het wettige uurtarief dat geldt voor de inhuur van overheidsadviseurs (Pater-norm). Als compensatie voor pensioenverlies wordt eenmalig een bedrag van € 15.000 bruto uitgekeerd. Voor de Politie betekenen de afspraken een besparing van ca. € 700.000. De minister is de heer Welten erkentelijk voor deze betekenisvolle beweging.

De aanstellingsovereenkomst met dhr. Welten is in 2003 opgesteld, toen hij door de toenmalige korpsbeheerder, dhr. Cohen, werd gevraagd terug te keren uit Groningen naar het korps Amsterdam-Amstelland. Deze overeenkomst is bindend, tot 1 maart 2018. Zijn bezoldiging is jaarlijks openbaar gemaakt conform de WNT.