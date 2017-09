Omstanders redden bejaarde dame uit auto

Omstanders hebben donderdagmiddag een bejaarde dame gered die met een taxi in het water terecht was gekomen.

De vrouw zat rond 14.00 uur in een geparkeerde taxi toen het voertuig door nog onbekende oorzaak in beweging kwam en in de Schuitvaartgracht belandde. Medewerkers van een zorginstelling zagen het gebeuren en bedachten zich moment en schoten te hulp. Twee personen sprongen het water in en haalden de bejaarde dame uit het voertuig. Ambulancemedewerkers hebben de vrouw onderzocht. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.