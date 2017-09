Verdachten crashen met gestolen motoren

De verdachten gingen er vandoor op twee gestolen motoren. Agenten achtervolgden de verdachten. Daarbij liep de snelheid hoog op. Op de Krommelaan in Heiloo ging één van de verdachten met de gestolen motorfiets onderuit. Hierop kon de man, die zich flink verzet heeft tegen zijn aanhouding, worden aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Agenten in een ander politievoertuig zaten achter de andere gestolen motor aan. Op De Kuilenaar in Heiloo vloog de verdachte uit de bocht. De verdachte kwam met de motor tot stilstand in een sloot. Daarna wisten agenten de verdachte aan te houden. Het gaat om een 30-jarige man uit Den Helder. Beide motorfietsen bleken van diefstal afkomstig.

Bij de diefstal was ook mogelijk een derde verdachte betrokken. Deze persoon wist te ontkomen. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van deze verdachte. De politie heeft de inbraak in onderzoek.