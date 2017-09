Meerdere gewonden bij aanrijding taxi en tram Amsterdam

Drie gewonden

Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. 'De drie gewonden, waarvan twee zwaargewond, zijn allen inzittenden van de taxi', zo laat de politie weten. De aanrijding tussen de taxi en tramlijn 24 gebeurde op de Stadionweg ter hoogte van de kruising met de Herculesstraat. Hulpdiensten waren snel ter plaatsen om de gewonden eerste medische hulp te verlenen.

Ziekenhuis

De gewonden personen zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie is ter plaatse een technisch onderzoek gestart om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen. Vanwege het ongeval was het verkeer van de Amstelveenseweg naar de Stadionweg enkele uren gestremd.