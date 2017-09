KNMI waarschuwt voor onweer en veel regen

Van het westen uit trekt een gebied met stevige buien over het land. Hierbij komt onweer voor en valt op sommige plaatsen veel neerslag in korte tijd. In het noorden en oosten is het aanvankelijk nog droog.

Morgen overdag zijn er in de oostelijke helft van het land nog perioden met regen. In het westen is het bewolkt, maar is het overwegend droog. In de middag klaart het in het westen van het land op en trekt de regenzone langzaam oostwaarts. In het noordoosten kan het tot in de avond regenen. De maximumtemperatuur ligt rond 16°C. De westelijke wind is zwak tot matig van kracht en wordt in de avond zuidwestelijk.