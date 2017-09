Op A2 stilstaande automobilist (65) aangereden en overleden

Een 65-jarige automobilist uit Best, die afgelopen vrijdagmiddag stilstond op de rijbaan van de A2 onder Eindhoven, is overleden toen hij van achteren door een 47-jarige automobilist uit Eindhoven werd aangereden. Dit meldt de politie zaterdag.

Ravage

De dodelijke aanrijding gebeurde aan het eind van de middag en er ontstond een ravage door de aanrijding waardoor de snelweg ettelijke uren was afgesloten', aldus de politie.

Forse aanrijding

De aanrijding gebeurde rond 17.10 uur. Een 65-jarige automobilist uit Best bleek op de A2 in de rijrichting van Best stil te staan. Een 47-jarige Eindhovenaar probeerde de stilstaande auto nog te ontwijken. Helaas lukte dit niet waardoor er een forse aanrijding ontstond.

Ter plaatse overleden

De bestuurder van de stilstaande auto overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De Eindhovense automobilist raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was wel aanspreekbaar en kon de politie vertellen wat er was gebeurd. Waarom de automobilist stilstond op de rijbaan is vooralsnog niet duidelijk.