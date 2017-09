Dode in Arnhemse woning is 32-jarige transgender

Het slachtoffer dat afgelopen vrijdagmiddag dood in een woning aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem werd aangetroffen betreft een 32-jarige transgender met vrouwelijke lichaamskenmerken. Dat meldt de politie zaterdag.

'Het rechercheonderzoek naar aanleiding van de vondst is nog in volle gang. Het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer is nog niet afgerond. Wel is al duidelijk dat het niet de bewoner is van het pand', aldus de politie.

Afzetting

Na de vondst van het lichaam is het huis en de directe omgeving afgezet voor sporenonderzoek. Dit zal zeker nog enkele dagen duren, tot die tijd blijft de afzetting ook gehandhaafd en zal de PD-unit bij het huis blijven staan.

Speurhond

Verder is vrijdag naar sporen gezocht met behulp van een speurhond. Dat is een standaardprocedure. Ook zijn er door de politiehelikopter luchtfoto’s gemaakt om het huis en de omgeving in beeld te brengen ten behoeve van het onderzoek.

Geen verbanden

In enkele media werd vrijdagavond geopperd dat de ontdekking van een hennepkwekerij in de nabij gelegen Kastanjestraat een mogelijk verband zou hebben met het onderzoek naar de dode in de Van Oldenbarneveldtstraat. Daar is echter geen sprake van. Ook een grootscheepse verkeerscontrole vrijdagavond nabij het knooppunt Velperbroek staat niet in verband met het onderzoek.

Sectie

Vandaag, zaterdag 30 september, wordt sectie verricht op het lichaam. Daaruit zal ook de doodsoorzaak moeten blijken. Ondanks diverse geruchten dat er bij dit misdrijf, wat de politie onderzoekt, zou zijn geschoten is daar tot op heden niet van gebleken.

Getuigenoproep

Wat er wel precies is gebeurd hoopt de politie aan de hand van sporen en getuigen te achterhalen. Daarom roept de politie nog steeds getuigen, die nog niet met haar hebben gesproken, op te reageren. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie 0900-8844.