Woningen in Waalwijk ontruimd in verband met mogelijk explosief

Op zaterdag 30 september rond 23.00 uur zijn in Waalwijk 24 woningen in een flatgebouw aan de Noordstraat ontruimd in verband met het aantreffen van een mogelijk explosief.

Een arrestatieteam trof een verdacht voorwerp aan in een flatwoning toen zij de 59-jarige bewoner wilde aanhouden. Deze man had eerder op die avond een vrouw (47) mishandeld en haar bedreigd met een steekwapen in de buurt van de flat. De vrouw liep hierbij lichte verwondingen op.

De politie kreeg om 20.00 uur de melding van deze 47-jarige vrouw uit Waalwijk. Toen agenten ter plaatse gingen, was de verdachte al in zijn woning verdwenen. De man is een bekende van de politie en daarom werd een arrestatieteam opgeroepen voor de aanhouding. Toen de verdachte om 23.00 uur in zijn woning werd aangehouden, ontdekten leden van het arrestatieteam een mogelijke explosief.

Ontruiming

Uit voorzorg besloot de politie om alle 24 woningen in het flatgebouw te ontruimen. Bewoners werden in eerste instantie opgevangen in het gemeentehuis. Een groot aantal van hen zocht tijdelijk onderkomen bij familie of bekenden. Na een eerste check door een bomverkenner werd besloten om de Explosieven Opruimingsdienst het pand verder te laten doorzoeken. Uit voorzorg was ook de brandweer en een ambulance aanwezig. Zowel de Noordstraat als de Taxandriaweg werden afgesloten voor alle verkeer. Na een uitgebreid onderzoek in de woning, bleek het aangetroffen voorwerp geen explosief te zijn. Rond 3.30 uur werd de woning veilig verklaard en de bewoners konden vervolgens naar huis terug keren.

Tweede aanhouding

Rond 23.00 uur die avond, heeft de politie nog een tweede verdachte aangehouden. Deze man (56) uit Waalwijk, probeerde de andere verdachte te helpen om zich te onttrekken aan zijn aanhouding. Beide mannen zijn ingesloten en worden verhoord.