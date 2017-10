Grote zoektocht naar vermiste Anne (25) uit Utrecht

Haar laatste berichtje kwam waarschijnlijk uit Hollandsche Rading waar ze bij regenachtig weer een paar selfies via een whatsapp-bericht naar haar vriend stuurde. Sindsdien heeft niemand nog iets van haar vernomen. Vrienden denken dat de selfie op de kruising van de Amsterdamsestraatweg met de Hilversumsestraatweg in Baarn is gemaakt. Ze zijn nu via sociale media en met posters naar haar op zoek. Haar vriend Nathanael Fidder schrijft op zijn Facebook-pagina dat Anne vrijdagmiddag rond 16.30 uur was begonnen aan een urenlange fietstocht, maar onbekend waarheen.

Verder schrijft hij

M’n vriendin is sinds vrijdagavond 29/9 19.00 uur vermist. Laatste app is een selfie in de regen. Ze heet Anne Faber. Blond. 1,70. 25 jaar. Woont in utrecht. Groene lange regenjas. zwarte opoefiets (batavus old dutch) met zwart voorrek, handremmen en bagagedrager.

Mogelijk heeft ze mijn gele fluoriserende motorrugzak geleend en had ze een luxe zonnebril mee. Laatst bekende locatie 18.15 hollandsche rading. De selfie is mogelijk in Baarn gemaakt.

De politie heeft het volgende signalement vrijgegeven:

Anne heeft op haar kin een moedervlekje. In één oor 2 oorbellen, 1 goudkleurig knopje en één ringvormige, In haar rechteroor een zelfde ringvormige. Zij droeg een donkergroene driekwart regenjas met capuchon. Ze is 1.70 meter lang en heeft blond haar.

Anne had zaterdag een afspraak in Amsterdam, maar is daar ook niet verschenen. De politie houdt alle scenario's over haar verdwijning open.