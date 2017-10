Nest gevaarlijke Aziatische hoornaars in Zeeland gevonden en verdelgd

Deskundigen hebben het nest van deze ongewenste invasieve exoten inmiddels verdelgd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de provincie Zeeland werkten de afgelopen weken samen in hun zoektocht naar het nest van deze wespen.

Zoektocht

Ruim een week geleden werd de Aziatische hoornaar aangetroffen in Dreischor. Dit was de eerste vondst in Nederland. De Aziatische hoornaar is een groot soort wesp die van oorsprong in zuidoost-Azie voorkomt. De Aziatische hoornaar eet honingbijen, mieren, hommels, vliegen, vlinders en rupsen. Voor de mens is een steek van d Aziatische hoornaar vergelijkbaar met die van een gewone wesp: pijnlijk maar niet levensbedreigend (tenzij iemand allergisch voor wespensteken is).

In opdracht van de NVWA is de afgelopen tijd gezocht naar het nest van de Aziatische hoornaars. Hierbij zijn verschillende technieken gebruikt. Eerst is gekeken naar de vluchtpatronen van de rondvliegende hoornaars. Dit leidde tot aanwijzingen in welk deel van Dreischor het nest moest zitten. Gisteren is in dat gebied het nest gevonden met behulp van warmtecamera's aan een drone en vanaf de grond. Vervolgens hebben deskundigen het nest in opdracht van de provincie Zeeland verdelgd.

Ongewenste invasieve exoot

De Aziatische hoornaar staat op de Unielijst van EU-verordening 1143/2014, een lijst met ongewenste invasieve exoten. Voor exoten die op deze lijst staan gelden diverse verboden en verplichtingen, bijvoorbeeld om deze snel op te sporen en te bestrijden.

De komende tijd zullen de NVWA en de provincie Zeeland blijven samenwerken en een vinger aan de pols houden in het gebied.