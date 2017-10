Botsing politieauto’s bij achtervolging, twee verdachten aangehouden

Op de N228 bij Montfoort is een achtervolging ingezet, nadat de bestuurder van de auto een stopteken negeerde.

De achtervolging eindigde uiteindelijk in Utrecht Papendorp, waarbij de verdachte auto total loss in de berm terecht kwam. Dit gebeurde afgelopen nacht, van 30 september op 1 oktober, en er werden twee personen aangehouden.

In Montfoort werd een harde knal gehoord, waarna een auto er met hoge snelheid vandoor ging. Agenten gingen erachteraan en rond 2.00 uur reed de verdachte auto op de Veldhuizerweg in De Meern, waar een politieauto klaarstond om te ondersteunen. Door onduidelijke oorzaak kwam deze in botsing met de achtervolgende politieauto. De bestuurders raakten hierbij lichtgewond.

Andere politieauto’s namen de achtervolging over totdat de auto met de verdachten crashte bij de Stadsbaan. De inzittenden, twee jonge mannen van 18 en 17 jaar uit Amsterdam werden, met getrokken wapen, aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen zich te melden.