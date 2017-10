'Limburgse ggz-instelling stopt met zorg aan aantal kinderen vanwege bezuinigingen'

Aan de krant laat de instelling weten dat de werkdruk van de psychiaters en verpleegkundigen te hoog wordt. Door de gemeentelijke bezuinigingen moet de zorg door steeds minder mensen geleverd worden.

Bij de instelling Mondriaan worden zo'n vijfhonderd kinderen behandeld. Voor hoeveel van hen straks de zorg wegvalt, kan de instelling nog niet zeggen. Bestuursvoorzitter van Mondriaa. Juliette van Eerd tegen NRC: 'k grijp in voordat de werkdruk voor mijn psychiaters en verpleegkundigen onverantwoord hoog wordt. Niemand wil dat de kinderen de dupe worden van de situatie, maar dit kan zo niet langer.'

Mondriaan is de tweede zorginstelling in korte tijd die maatregelen neemt. De jeugdbeschermingsorganisatie William Schrikker Groep liet vrijdag weten dat zij niet meedoet aan de aanbesteding van de jeugdzorg in Dordrecht en omstreken. De vergoedingen zijn te laag om goede zorg te garanderen. Mogelijk krijgen hierdoor kinderen van 300 gezinnen volgend jaar geen begeleiding meer.