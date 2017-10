Celstraf voor fysiotherapeut na ontucht met patiënten

Maandag heeft de rechtbank Midden-Nederland een 55-jarige fysiotherapeut uit Eindhoven veroordeeld tot celstraf nadat hij zich in de periode van 2012 tot en met 2015 in Utrecht schuldig had gemaakt aan ontucht met twee jonge vrouwelijke patiënten. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland maandag bekendgemaakt.