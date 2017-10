Jongen (17) aangehouden na verdachte situatie paardenstal Hoorn

Melding verdachte situatie

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01:15 uur een melding binnen van een verdachte situatie bij een stal aan de Middelweg. Een onbekende zou zich op het terrein begeven.

Paard vastgebonden

De politie is direct ter plaatse gegaan en heeft de omgeving afgeblokt. In de directe omgeving van de stal werd een 17-jarige jongen uit Hoorn aangetroffen. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich en kon geen duidelijke verklaring geven voor zijn aanwezigheid. In de stal bleek een paard vastgebonden te zijn door een onbekende.

Camerabeelden

De 17-jarige jongeman werd aangehouden en overgebracht naar politiebureau. Hij is ingesloten voor nader onderzoek. In verband met de verdachte omstandigheden in de stal, zijn meerdere sporen veiliggesteld en camerabeelden overgedragen aan de recherche. De recherche zet het onderzoek voort en de betrokkenheid van de aangehouden jongeman wordt onderzocht.